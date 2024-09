video suggerito

Donna investita a Napoli è gravissima: emorragia cerebrale, polmoni perforati e fratture multiple Incidente stradale a Pianura, in via provinciale Napoli. L’investitore fugge, poi si consegna. Quattro giorni prima altro incidente nella stessa strada, con 20enne ferito grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una donna è stata investita e ferita gravemente a Napoli nella giornata di ieri, sabato 28 settembre 2024. Travolta da un'auto mentre camminava a piedi in via Provinciale Napoli a Pianura, quartiere nord-occidentale. La donna, di 72 anni, è gravissima: ha riportato un trauma cranico con emorragia cerebrale, un trauma toracico con fratture multiple e perforazioni ai polmoni e fratture del bacino. L'investitore è prima fuggito, poi si è costituito successivamente presso il Commissariato di Pianura. Sulla vicenda indaga l'Unità Operativa Stella della Polizia Municipale, guidata dal Comandante Maggiore Gaetano Vassallo, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito. Quattro giorni prima si era verificato un altro incidente nella stessa strada, con un 20enne ferito gravemente, attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Quattro giorni fa investito in 20enne nella stessa strada: è in prognosi riservata

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale occorso ieri. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando in strada a Pianura, quando è stata travolta. L'impatto è stato molto violento e l'anziana ha riportato diverse lesioni. Soccorsa dall'ambulanza del 118 è stata ricoverata, ma le sue condizioni sono giudicate gravissime dal personale sanitario che l'ha in cura. Già quattro giorni fa un altro incidente stradale si è verificato sempre su via Provinciale Napoli. In questo caso, come detto, il ferito è un giovane di 20 anni. Ricoverato attualmente in prognosi riservata. Anche in questo caso indaga l'unità operativa Stella della Polizia Municipale.