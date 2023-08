Investita da una moto sotto casa, 63enne morta a San Giovanni a Teduccio Una 63enne è stata investita nei pressi della sua abitazione a San Giovanni a Teduccio, Napoli Est; denunciato il 20enne alla guida della motocicletta.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un donna di 63 anni, Maria Caiazzo, è deceduta mercoledì scorso a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo il corso San Giovanni a Teduccio, nella periferia Est di Napoli. È stata travolta da una motocicletta di grossa cilindrata guidata da un 20enne del posto, anche lui rimasto ferito nell'impatto ma in modo non grave. Le indagini sono affidate alla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano.

Secondo la ricostruzione la 63enne, che abita a pochissimi passi dal luogo dell'incidente, intorno alle 21 del 9 agosto, sarebbe uscita di casa per prendere delle cose che aveva lasciato nell'automobile. Mentre stava nuovamente attraversando la strada per rincasare sarebbe stata centrata in pieno dalla motocicletta, una Africa Twin, su cui viaggiava il 20enne.

La donna e il giovane sono stati portati all'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove la 63enne è però arrivata già senza vita: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto. Il ragazzo è stato denunciato per omicidio stradale, accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e, quindi, le responsabilità.