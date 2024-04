video suggerito

Investe un cane e lo uccide, poi prende a calci la carcassa: 60enne denunciato È accaduto a Mugnano del Cardinale, nella provincia di Avellino: un uomo di 60 anni è stato denunciato dai carabinieri per uccisione di animale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ha investito e ucciso un cane. Ma, non contento, si è accanito sulla carcassa dell’animale, prendendola a calci: per questo, a Mugnano del Cardinale, nella provincia di Avellino, un uomo di 60 anni del posto è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per uccisione di animale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Baiano, intervenuti sul posto, il 60enne si trovava alla guida della sua vettura quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha investito il cane, cagionandone la morte. L’incidente ha fatto nascere un alterco tra il pirata della strada e il proprietario dell’animale, al termine del quale il 60enne, in preda all’ira, ha preso a calci il cane morto.

Sul posto, come detto, sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno identificato e denunciato il 60enne. Il corpo del cane, invece, è stato affidato a una ditta specializzata per le operazioni di sepoltura.