Investe un bimbo e scappa: 13enne in ospedale, caccia al pirata della strada a Mercogliano Un bambino è stato investito mentre era in sella ad una bici sul viale Marconi di Mercogliano: non sarebbe in pericolo di vita, ma è ricoverato in ospedale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un bambino è stato investito a Mercogliano, in provincia di Avellino mentre era in sella alla sua bicicletta. Portato in ospedale al San Giuseppe Moscati, non sarebbe in pericolo di vita: per lui solo alcune fratture e tanta paura. Caccia al pirata della strada, che non si sarebbe fermato a prestare soccorso e sarebbe invece andato via dopo l'impatto, avvenuto attorno alle 16 su via Guglielmo Marconi.

Secondo quanto si apprende, il bambino farebbe parte di una famiglia adottata dall'abate di Montevergine, don Riccardo Guariglia. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era in sella ad una bici quando l'investitore sarebbe arrivato a bordo di uno scooter, travolgendolo e senza fermarsi a prestare soccorso. Polizia municipale e forze dell'ordine stanno cercando di risalire all'uomo: non è escluso che un aiuto possa arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, dove ci sono negozi e alberghi, e che possano aver ripreso il tutto. Il bambino, soccorso immediatamente, è stato portato in ospedale al San Giuseppe Moscati di Avellino: avrebbe riportato ferite alla bocca, ai denti ed una probabile frattura del polso destro dovute all'investimento.

Il bambino e la famiglia sono molto conosciuti a Mercogliano: si tratta di una famiglia arrivata dalla Siria e che da diversi anni vive nella cittadina irpina, adottata dal'abate di Montevergine, monsignor Riccardo Guariglia. Il sindaco Vittorio d'Alessio fu anche padrino di battesimo del piccolo oggi investito, e l'intera comunità si è stretta attorno al bambino e alla famiglia: non è escluso che nelle prossime ore il pirata della strada possa costituirsi di sua volontà.