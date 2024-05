video suggerito

Guida a 92 anni. E investe una donna che ne ha 86. Patente ritirata Un uomo di 92 anni ha investito a bordo di un’auto una donna di 86: entrambi stanno bene. La vicenda ad Avellino: ritirata la patente per il guidatore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo di 92 anni ha investito una donna di 86 mentre stava attraversando la strada: fortunatamente, entrambi gli ottuagenari stanno bene. La vicenda è accaduta questa mattina, in pieno centro ad Avellino, in via Circumvallazione, la strada che da via Francesco Tedesco costeggia tutto il centro storico del capoluogo irpino fino ad arrivare in Piazzale Kennedy, storico stazionamento degli autobus in partenza da e verso Napoli. Nessuno dei due ha riportato danni evidenti, ma per il 92enne è scattato il ritiro della patente, mentre la donna è stata comunque portata in ambulanza al Pronto Soccorso.

Tutto è accaduto questa mattina, venerdì 17 maggio: la donna, una 86enne del posto, stava attraversando la strada su via Circumvallazione, quando è arrivata l'utilitaria guidata dall'uomo di 92 anni, anche lui del posto. Nonostante la bassa velocità, la donna è stata comunque investita ed è finita sull'asfalto anche se è parsa senza apparenti ferite. L'uomo si è subito fermato per prestare soccorso: poco dopo è arrivata un'ambulanza del 118 che ha comunque portato la donna al pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per accertamenti. Nel frattempo sono giunti sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Avellino che, dopo una serie di accertamenti e verifiche, hanno disposto il ritiro della patente al 92enne, con effetto immediato.