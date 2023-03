Napoli, invasione di topi a piazza Dante e Port’Alba: “Escono dalle aiuole correndo, è orribile” I roditori avvistati anche tra le bancarelle di libri di Port’Alba. La denuncia dei residenti: “Comune e Asl intervengano con la derattizzazione”

A cura di Pierluigi Frattasi

Invasione di topi a piazza Dante. I famelici roditori sono stati avvistati più volte nella piazza del centro storico negli ultimi giorni, sia di giorno che di notte, spaventando turisti e cittadini. "I ratti escono dalle aiuole che si trovano di fronte a Port'Alba – raccontano i residenti – e corrono in giro per la piazza seminando il panico, mettendo a rischio l'incolumità degli abitanti, dei passanti e dei viaggiatori della metropolitana. Sono scene orribili, il Comune e l'Asl intervengano subito".

I topi sono stati avvistati anche nei pressi della bancarelle di libri che si trovano a Port'Alba, dove spesso si fermano gli avventori per sfogliare i volumi da acquistare. "Escono allo scoperto probabilmente alla ricerca di cibo – racconta un abitante della zona – e si intrufolano sotto le bancarelle e tra i piedi di chi passeggia in strada. Le mamme hanno paura di far camminare i propri bambini, perché temono che possano essere morsi. Non è una situazione tollerabile. Chiediamo all'Asl Napoli 1 di intervenire immediatamente per avviare una attività di derattizzazione. È a rischio la salute degli abitanti".

"Non sappiamo – concludono i residenti – da dove possano essere arrivati questi ratti, né se possano portare con loro delle infezioni o altre malattie. Per questo, chiediamo al Comune, al sindaco Gaetano Manfredi, in qualità di primo responsabile della salute cittadina, e all'assessore alla Salute e all'Ambiente, Vincenzo Santagada, di prendere provvedimenti per tutelare le condizioni igienico-sanitarie della piazza, che è tra le più conosciute e frequentate dai turisti della città".