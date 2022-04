Invasione di blatte al Fatebenefratelli di Napoli, insetti nei corridoi dell’ospedale Gli insetti avvistati dagli utenti nei corridoi. La direzione sanitaria a Fanpage.it: “Facciamo deblattizzazioni mensili, gli utenti possono stare tranquilli”

A cura di Pierluigi Frattasi

Invasione di blatte all’Ospedale Fatebenefratelli di via Manzoni a Napoli. I fastidiosi insetti sono stati avvistati nei corridoi del nosocomio partenopeo, una delle strutture private convenzionate con il sistema sanitario regionale più rinomate e apprezzate della città per la qualità dei servizi che offre ai pazienti. Blatte sono state viste nella zona vicino alla cucina, ma anche in quella del laboratorio di analisi e degli spogliatoi dei dipendenti e sono state segnalate da alcuni utenti. Nonostante l’ospedale abbia fatto una deblattizzazione poco tempo fa, il problema sembra essersi ripresentato e sta creando disagi ai dipendenti e agli utenti della prestigiosa struttura.

L'Ospedale: "Qui deblattizzazioni mensili, massima sicurezza"

Contattata da Fanpage.it la direzione sanitaria dell'Ospedale Fatebenefratelli ha spiegato che: "Noi facciamo la disinfestazione ogni mese. Non sapevamo di questo caso, ma chiameremo subito i tecnici per intervenire. Si tratta comunque di un fabbricato antico, non moderno, è possibile che possa capitare una cosa del genere. Ma possiamo garantire che i controlli sono mensili e che tutti gli utenti possono stare tranquilli".

L’Ospedale “Madonna del Buon Consiglio” Fatebenefratelli di Napoli, che appartiene alla Provincia religiosa di san Pietro dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, che gestisce nel mondo più di duecento strutture sanitarie, è una delle eccellenze del sistema sanitario accreditato di Napoli. È un ospedale generale di zona e opera nell’ambito territoriale del distretto 44 dell’ASL Napoli 1 (Chiaia – Posillipo – San Ferdinando). È sede di Pronto Soccorso attivo e afferisce alla rete regionale dell’emergenza. Ospita, tra l'altro, anche la sezione napoletana dell’Afmal (Associazione con i Fatebenefratelli per i Malati Lontani).

Nel 2017, fece scalpore la presenza di insetti presso l'ospedale pubblico Loreto Mare di via Marina a Napoli. Della vicenda si occupò il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che denunciò via social il presunto caso di malasanità. Sulla vicenda e sulle foto intervenne anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e fu avviata anche una indagine interna. Altri episodi di insetti in ospedale, formiche in particolare, sono stati segnalati, poi, negli anni scorsi al San Giovanni Bosco e all'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta.