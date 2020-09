Ci sono 17 indagati all'ospedale San Paolo di Napoli, nosocomio che sorge a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale della città, dopo i numerosi episodi che hanno riscontrato la presenza di formiche all'interno dell'ospedale: i 17 indagati, tra manager e sanitari, sono stati iscritti nel registro degli indagati con le ipotesi di reato di omissioni di atti d'ufficio e falso. Secondo le indagini condotte dai carabinieri del Nas, gli episodi accertati sarebbero accaduto tra il 2018 e l'anno in corso, con episodi che sarebbero stati segnalati anche durante il lockdown. Secondo gli inquirenti, a fronte delle richieste di intervento per risolvere il problema delle formiche all'interno del nosocomio, non sarebbero state prese le dovute contromisure: in questo senso, gli inquirenti stanno anche analizzando gli atti relativi alla ditta che ha vinto l'appalto per le pulizie dell'ospedale San Paolo.

Formiche al San Paolo, casi segnalati anche prima del 2018

Come detto, gli episodi oggetto delle indagini si sarebbero verificati dal 2018 ad oggi. Le formiche all'interno dell'ospedale San Paolo, però, sono state segnalate anche prima: tristemente noto quanto accaduto nel giugno del 2017, quando le immagini del letto di un paziente, infestato dalle formiche, fecero il giro del Paese. Anche in seguito a questo eclatante episodio, il nosocomio di via Terracina fu oggetto di ispezioni dei Nas. Un caso analogo, un anno più tardi, nel novembre del 2018, anche all'ospedale San Giovanni Bosco, dove il letto di una paziente intubata venne sommerso dalle formiche: in questo caso, la paziente venne subito trasferita.