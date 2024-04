video suggerito

Francesco Vanacore morto dopo lite al Policlinico: telecamere spente da un anno. Indagati i 4 vigilanti Sono indagati per omicidio preterintenzionale i 4 vigilanti coinvolti nel litigio con il 62enne Francesco Vanacore, successivamente morto in Rianimazione al Policlinico di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Uno degli striscioni affissi per ricordare Francesco Vanacore

Non ci sono immagini del litigio che ha coinvolto Francesco Vanacore, il 62enne di Vico Equense (Napoli) poi deceduto nel reparto di Rianimazione del Policlinico, e i quattro vigilanti, ora sotto indagine per omicidio preterintenzionale: le telecamere di sicurezza dell'ospedale napoletano non sono infatti in funzione da circa un anno, da quando, cioè, è scaduto il contratto di appalto, mai rinnovato. Sulla vicenda la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo (sostituto procuratore Mariangela Magariello, della IV sezione – Fasce Deboli, coordinata dall'aggiunto Raffaello Falcone), le indagini sono affidate ai carabinieri.

La lite al Policlinico di Napoli

Vanacore, hanno raccontato la moglie e il fratello, che erano con lui lunedì mattina, avrebbe chiesto di entrare con l'automobile per raggiungere il reparto di Cardiologia, dove avrebbe dovuto sottoporsi ad una visita programmata. I vigilanti non l'avrebbero lasciato passare e, quando lui sarebbe sceso dal veicolo per tentare di convincerli, chiedendo almeno di farsi accompagnare dal fratello che poi sarebbe uscito di nuovo, lo avrebbero prima strattonato, poi picchiato; all'aggressione si sarebbero uniti altri due vigilanti, intervenuti successivamente. I quattro si sarebbero fermati soltanto all'arrivo dei carabinieri della Compagnia Vomero.

Il 62enne aveva accusato un malore ed era stato portato nella Rianimazione, dove è deceduto nel tardo pomeriggio della stessa giornata. I quattro vigilanti, ora ufficialmente indagati, sono stati ascoltati. Parallelamente, anche l'azienda ospedaliera ha aperto una indagine interna. La dinamica è al momento da ricostruire, e nessun aiuto potrà arrivare dalla videosorveglianza: è stato infatti appurato che le telecamere di sicurezza non sono in funzione perché non è stato rinnovato il contratto di appalto, scaduto circa un anno fa.

Gli striscioni per ricordare Francesco Vanacore

Nella giornata di ieri, intanto, diversi striscioni sono stati affissi per ricordare il 62enne, sia davanti al Policlinico di Napoli sia a Vico Equense, il comune della costiera sorrentina dove l'uomo viveva con la famiglia. "Con il tuo sorriso aiutaci dal paradiso", si legge in uno di questi, mentre un altro recita: "Tanto facile amarti quanto difficile dimenticarti".