Lite all'esterno del Policlinico Federico II di Napoli: uomo di 62 anni si accascia a terra e muore Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la vicenda, ancora poco chiara. La vittima è Francesco Vanacore, originario di Vico Equense.

A cura di Valerio Papadia

Tragedia nel pomeriggio di ieri, lunedì 8 aprile, all'esterno del Policlinico Federico II di Napoli, dove un uomo di 62 anni, Francesco Vanacore, originario di Vico Equense, è morto in circostanze ancora da chiarire. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della compagnia Vomero sono intervenuti all'esterno del nosocomio partenopeo, dove era stata segnalata una lite: sul posto, i militari dell'Arma hanno trovato il 62enne accasciato in terra, con difficoltà respiratorie.

L'uomo è stato portato in Rianimazione, dove, nel tardo pomeriggio, è purtroppo deceduto. Indagini in corso da parte dei carabinieri per chiarire la dinamica di quanto accaduto, che come detto sono ancora poco chiare. Non è al momento noto chi siano le altre persone coinvolte nella lite, né se la vittima si stesse recando al II Policlinico, che non è dotato di Pronto Soccorso.