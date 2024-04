video suggerito

Carabinieri morti in incidente, la 31enne unica indagata: escluse responsabilità del militare alla guida Dimessa dall’ospedale Nancy Liliano, unica indagata per la morte dei carabinieri Pastore e Ferraro: era alla guida del suv che ha travolto la gazzella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le vittime, Francesco Ferraro e Francesco Pastore

Il maresciallo Paolo Volpe non ha nessuna responsabilità nell'incidente in cui sono morti i due colleghi che erano in auto con lui, Francesco Ferraro e Francesco Pastore: dalle immagini acquisite dalla Polizia Stradale di Salerno ed analizzate dalla Squadra Mobile è emerso che, nel raggiungere la piazzola di sosta per effettuare il posto di controllo, aveva inserito la freccia e fatto tutte le manovre corrette. L'unica indagata resta quindi Nancy Liliano, la 31enne alla guida del Range Rover che, proprio in quegli attimi, è piombata sulla gazzella uccidendo sul colpo i due militari per poi carambolare contro un'altra vettura e ferire gravemente il 75enne che era alla guida.

L'incidente mortale nel Salernitano

L'incidente è avvenuto nella tarda serata di sabato 6 aprile nel territorio di Campagna (Salerno); secondo la ricostruzione la donna, proveniente da Eboli, arrivata all'altezza del quadrivio di Campagna, probabilmente ad alta velocità, non sarebbe riuscita ad evitare l'impatto con l'auto dei carabinieri, colpendola sulla fiancata destra, lato su cui si trovavano le due vittime. La 31enne, anche lei rimasta ferita, era stata ricoverata nell'ospedale di Oliveto Citra insieme all'amica 18enne; è stata dimessa la sera del 9 aprile scorso.

Il luogo dell'incidente

Nancy Liliano unica indagata

La Liliano è indagata dalla Procura di Salerno per duplice omicidio stradale e per lesioni gravi, quest'ultima accusa in relazione al ferimento del maresciallo Volpe e del 75enne. Fonti a lei vicine l'hanno descritta come estremamente provata e scossa per una tragedia che, inevitabilmente, ha devastato anche la sua vita. Difesa dall'avvocato Antonio Boffa, verrà interrogata quando saranno pronti alcuni accertamenti effettuati sul Range Rover; si attendono, inoltre, gli esiti del narcotest di conferma: da un primo esame era emersa la positività alla cocaina.

La fiaccolata a Campagna (Salerno)

I funerali dei due militari sono stati celebrati il 9 aprile nei loro comuni di origine: a Montesano Salentino (Lecce) quelli dell'appuntato scelto Francesco Ferraro, a Manfredonia (Foggia) quelli del maresciallo Francesco Pastore. Ieri sera, a Campagna, c'è stata una fiaccolata in loro memoria: migliaia di persone in corteo hanno raggiunto la cattedrale di Santa Maria della Pace, dove è stata celebrata una messa in suffragio.