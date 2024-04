video suggerito

I funerali del carabiniere Francesco Pastore, morto nell'incidente a Campagna. Lutto a Manfredonia A Manfredonia, oggi, 9 aprile, l'ultimo saluto a Francesco Pastore, deceduto nell'incidente stradale nel Salernitano insieme al collega Francesco Ferraro.

A cura di Nico Falco

Il maresciallo Francesco Pastore, morto a 25 anni a Campagna (Salerno)

Centinaia di persone sono rimaste in attesa, davanti alla cattedrale di Manfredonia (Foggia), l'arrivo del feretro del maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, morto nell'incidente stradale della tarda serata di sabato a Campagna (Salerno) in cui ha perso la vita anche il collega, l'appuntato Francesco Ferraro, anche lui pugliese e originario di Montesano Salentino (Lecce). Nelle due cittadine è stato proclamato per oggi, giorno dei funerali, il lutto cittadino.

I funerali di Francesco Pastore a Manfredonia

A Manfredonia le esequie verranno celebrate da padre Franco Moscone, arcivescovo della diocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo. È atteso l'arrivo del Comandante Generale dei Carabinieri, Teo Luzi. Pastore, così come il collega di pattuglia, era in servizio presso la Compagnia di Eboli (Salerno), a luglio era stato destinato alla stazione di Laviano e poi era stato trasferito a quella di Campagna. I colleghi e gli amici lo hanno ricordato come molto attaccato al servizio e perfettamente integrato nel nuovo ambiente e nei nuovi compiti a lui assegnati. Anche il padre del 25enne è militare dell'Arma: è appuntato scelto qualifica speciale presso il Radiomobile di San Giovanni Rotondo.

Incidente a Campagna, morti due carabinieri

Nello schianto sono rimaste ferite quattro persone: un terzo carabiniere, che era nell'auto di pattuglia insieme ai due militari deceduti, la 31enne alla guida del Range Rover che si è schiantato sull'auto di servizio, che viaggiava con una 18enne, e un 75enne che era alla guida di un'altra automobile, colpita dal suv dopo il primo schianto. La 31enne, N. L., era finita in manette nel 2019 e aveva patteggiato una pena di tre anni per reati di droga. È attualmente indagata per omicidio stradale; è risultata positiva ad alcol e cocaina, ma l'esito di questo secondo test dovrà essere confermato con un controesame.