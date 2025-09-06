napoli
Interviene con il padre per difendere un’amica: ragazzino di 16 anni accoltellato da un gruppo di ragazzi

Un ragazzino di sedici anni è stato accoltellato a un polpaccio da un gruppo di giovani a Napoli: era intervenuto con il padre per difendere un’amica. Ferito anche il genitore.
A cura di Ilaria Quattrone
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, domenica 5 settembre, un ragazzino di sedici anni è stato accoltellato da un gruppo di giovani a Napoli. L'adolescente era intervenuto per difendere un'amica. E, nel farlo, aveva chiesto l'aiuto del padre. Genitore e figlio sono stati però accerchiati dal gruppo di giovani con cui la ragazzina stava avendo una discussione. Il sedicenne è stato così accoltellato. È stato il padre a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Facciamo un passo indietro. L'episodio è avvenuto in via Caracciolo. La giovane ragazza stava avendo una discussione per motivi di viabilità. L'amico e il padre sono così intervenuti in suo soccorso. Volevano difenderla e forse calmare gli animi. Sono però stati subito accerchiati e aggrediti. Il sedicenne è stato ferito con un coltello a un polpaccio. Il padre, un uomo di 39 anni, ha riportato ferite conseguenza di pugni e schiaffi. È stato poi il padre a notare una volante delle forze dell'ordine in piazza Sannazaro e chiedere aiuto. Gli agenti li hanno poi portati fino in ospedale. E sempre alla polizia hanno spiegato di essere stati accerchiati da una ventina di giovani.

Le due vittime sono state curate e dimesse con dieci giorni di prognosi. Diffusa la notizia, anche il prefetto Michele di Bari è intervenuto spiegando che sono stati intensificati i controlli. I responsabili non sono stati ancora rintracciati. Le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica e risalire al loro volto. Nelle prossime ore quindi non è escluso che si possano avere i nomi degli autori dell'aggressione. Nessuna notizia invece delle condizioni della ragazzina.

