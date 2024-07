video suggerito

Interrotta linea ferroviaria Battipaglia-Sapri: carri del treno merci usciti dai binari La circolazione è stata sospesa dalle 16.30 tra le stazioni di Policastro e Pisciotta (Salerno), al lavoro i tecnici Rfi. Non ci sono feriti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

È stata sospesa per un incidente la circolazione sulla linea ferroviaria Battipaglia-Sapri, in provincia di Salerno: alcuni carri centrali di un treno merci in transito sono usciti dai binari nei pressi di Centola. Non risultano feriti, nessuna conseguenza per i viaggiatori. La circolazione è interrotta dalle 16.30 di oggi, 9 luglio, tra Policastro e Pisciotta.

Sul posto sono intervenuti i Viigli del Fuoco e i tecnici di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per verificare l'entità dei danni. Le cause dell'incidente sono al momento in corso di accertamento. Rfi, con una nota, ha fatto sapere che la circolazione resterà interrotta per le prossime ore, con modifiche al servizio e parziale cancellazione dei treni lunga percorrenza, Alta velocità e Intercity.