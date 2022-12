Inter-Napoli, vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania: “C’è rischio di scontri” La decisione del Prefetto di Milano per il match del 4 gennaio 2023. I biglietti già venduti saranno annullati o rimborsati.

A cura di Pierluigi Frattasi

Stop alla trasferta a Milano per i tifosi del Calcio Napoli che vivono in Campania. La Prefettura lombarda vieta la vendita dei biglietti per la partita Inter-Napoli del 4 gennaio 2023 ai residenti nella regione campana, anche se in possesso della tessera del tifoso: “C'è il pericolo di azioni violente”. Gli ultras azzurri non potranno seguire i propri idoli nel big match di San Siro, dove sarà presente invece solo il tifo nerazzurro. I ticket già venduti saranno annullati o rimborsati.

La decisione della prefettura di Milano

Questa la decisione del Prefetto di Milano, Renato Saccone, che è stata assunta sulla base della valutazione espressa dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive nella seduta del 22 dicembre 2022. Il Comitato, ricorda la Prefettura, ha “ravvisato il concreto pericolo di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras in occasione della partita di calcio Inter-Napoli, in programma mercoledì 4 gennaio 2023 presso lo Stadio Meazza, suggerendo al Prefetto, quale misura preventiva, di adottare la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Campania”.

Gli scontri violenti del 2018

È ancora forte il ricordo di quanto accaduto negli scontri tra tifoserie del 26 dicembre 2018, poco lontano dallo stadio di San Siro, prima della partita tra Inter e Napoli, quando perse la vita il tifoso del Varese Daniele Belardinelli, travolto da un suv. Belardinelli si trovava in un gruppo di ultrà interisti e di altre tifoserie gemellate tra cui quella del Varese, quando fu investito mortalmente. Per evitare eventuali nuovi incidenti la prefettura ha deciso di vietare la vendita dei ticket per la prossima partita Inter-Napoli.