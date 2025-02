video suggerito

Insetti nei pasti alla mensa scolastica, blitz di Nas e Asl: "Problemi per un solo prodotto. Si può ripartire" Controlli sulla refezione scolastica nei comuni dei Monti Lattari. A Sant'Antonio Abate riparte la mensa.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Insetti nei pasti della mensa scolastica servita in tre comuni dei Monti Lattari". Segnalazioni sono arrivate a Sant'Antonio Abate, Lettere e Santa Maria la Carità. Nel Comune di Sant'Antonio Abate sono scattati i controlli degli ispettori dell'Asl Napoli 3 Sud e dei carabinieri dei Nas. Individuato un lotto con una anomalia. Ma per il resto le cucine della ditta della refezione scolastica sono risultate a norma, con prodotti salubri. Motivo per il quale la mensa scolastica potrà riprendere già da domani. A chiarire il caso è la sindaca di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale, che, con una nota, ha rassicurato tutti i genitori. Controlli dell'Asl anche a Lettere e Santa Maria la Carità.

A Sant'Antonio Abate riparte la refezione

Il caso era scoppiato in un istituto scolastico dei Monti Lattari ieri mattina. Era stata segnalata dagli studenti la presenza di piccoli insetti negli gnocchetti sardi con i broccoletti. Sono partiti i controlli di rito che hanno circoscritto il problema e assicurato la pulizia delle cucine. Come spiega la sindaca Ilaria Abagnale:

"Asl Napoli 3 Sud e Carabinieri del Nas, che ringrazio per l'intervento celere, non hanno riscontrato problemi ostativi. Quindi, il servizio mensa potrà riprendere regolarmente già a partire da domani. Noi ci siamo mossi immediatamente dopo aver avuto le segnalazioni e l'Asl è prontamente intervenuta per verificare quanto accaduto. Continueremo a mantenere la massima attenzione sulla vicenda, ma abbiamo avuto rassicurazioni sulla salubrità degli ambienti in cui si preparano i pasti per i nostri bambini e che il problema sia collegato ad un solo prodotto fornito da una azienda in particolare. Fortunatamente non ci sono altri problemi, il servizio mensa potrà tranquillamente ripartire e assicuriamo che i controlli, approfonditi, proseguiranno anche nei prossimi giorni. L'obiettivo è garantire sempre la massima sicurezza ai bambini".