Inseguimento nella notte a Bagnoli, auto bloccata da 3 pattuglie al Vomero Un uomo non si è fermato all’alt della Polizia, facendo scattare un inseguimento da Bagnoli fino al Vomero; bloccato all’uscita della Tangenziale, è stato denunciato.

A cura di Nico Falco

L'automobile che procede ad alta velocità, il suono delle sirene, due volanti della Polizia di Stato che la rincorrono cercando di costringerla a fermarsi. Scena ripresa in un video, della durata di pochi secondi, che da questa mattina sta rimbalzando sui telefonini di molti residenti di Bagnoli che si chiedono cosa sia successo e perché quell'uomo fosse in fuga.

Le immagini risalgono a questa notte, sono state girate da un cittadino col telefonino e sono state inviate parecchie volte nelle chat singole e in quelle di gruppo e sono molti quelli che si chiedono se riguardassero un ladro d'auto, sottolineando che, se fosse accaduto di giorno, sarebbe stato estremamente pericoloso.

In realtà, ricostruisce Fanpage.it grazie a fonti qualificate, l'uomo che si vede scappare non si è fermato all'alt della Polizia, facendo scattare l'inseguimento; gli agenti lo hanno tallonato tra le strade di Bagnoli con due pattuglie, alle quali si è unita una terza poco dopo. Il fuggitivo è riuscito a raggiungere la Tangenziale ma è stato bloccato all'uscita Vomero. E, una volta fermato, ha opposto resistenza rifiutandosi di uscire dal veicolo. Per lui è scattata una denuncia. Ignoti i motivi della fuga: al momento del controllo, si apprende, la vettura era in regola e non è stato trovato nulla di illegale.