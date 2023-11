Inseguimento di 9 km tra Polizia e camion sull’autostrada, agenti sparano alle gomme Il conducente di un mezzo pesante ha tentato di evitare il controllo sulla statale 162; è scappato sulla A1 e sulla Sp1, dove è stato finalmente bloccato e denunciato.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

L'autoarticolato che procedeva ad alta velocità sulla superstrada e poi sull'autostrada, la pattuglia della Polizia Stradale che lo tallonava cercando di costringerlo a fermarsi e di evitare di venire colpita. Situazione delicatissima per l'alto rischio di coinvolgere altri automobilisti, che si è conclusa soltanto dopo 9 chilometri di inseguimento, quando, in condizioni di sicurezza, i poliziotti hanno sparato agli pneumatici.

È successo nella mattinata di ieri, 8 novembre. Il mezzo pesante si trovava sulla strada statale 162 quando è stato notato dalla pattuglia della Polizia Stradale, in pattugliamento lungo l'asse viario. Gli agenti si sono avvicinati per un controllo e hanno imposto l'alt ma il conducente dell'autoarticolato ha tentato di distanziarli: si è prima fatto largo superando in modo pericoloso superando un altro veicolo, poi ha continuato ad accelerare e a cercare di speronare l'auto di servizio.

Gli agenti lo hanno inseguito lungo la statale 162, il mezzo pesante ha poi imboccato l'autostrada A1 e quindi la strada provinciale Sp1; all'inseguimento, intanto, si sono unite in supporto altre volanti, che hanno fatto sì che il traffico veicolare non venisse rallentato e scongiurando così il rischio di incidenti. In quei momenti, con finalmente la linea di tiro libera, i poliziotti hanno esploso alcuni colpi d'arma da fuoco verso le gomme dell'autoarticolato, riuscendo ad arrestare la fuga. Il conducente del mezzo è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria e gli sono state contestate numerose violazioni del Codice della Strada.