Inseguimento con la polizia all’uscita dell’autostrada: quasi 7 chili di droga nascosti in macchina, due arresti

L’auto con i due fuggitivi è stata bloccata dalla Polizia Stradale all’uscita Casalnuovo dell’Autostrada A1: in auto, gli agenti hanno trovato 6,7 chili di marijuana.

Immagine di repertorio

Un controllo di routine ha portato all'arresto di due uomini, trovati in possesso di quasi 7 chili di droga. È accaduto, allora, che lo scorso 29 dicembre, gli agenti della sottosezione di Polizia Stradale di Napoli Nord e di Angri, impegnati in controlli sulla rete autostradale disposti dalla Procura di Napoli Nord, abbiano individuato un'auto sospetta sull'Autostrada A1, con a bordo due giovani. Il conducente della vettura, alla vista dei poliziotti, si è dato alla fuga, dirigendosi verso l'uscita Casalnuovo, nella provincia di Napoli, nel tentativo di eludere il controllo.

La droga nascosta sotto il sedile del passeggero

Gli agenti, però, hanno raggiunto in poco tempo l'automobile: il comportamento dei due giovani a bordo, che apparivano nervosi, ha così indotto i poliziotti ad approfondire il controllo. I sospetti degli agenti sono stati confermati quando, sotto il sedile del passeggero, è stato rinvenuto un borsone, contenente 12 panetti di marijuana, per un peso complessivo di 6,7 chilogrammi; nel borsone, inoltre, c'erano anche 700 euro in contenti, ritenuti provento dell'attività illecita.

All'esito del controllo, pertanto, la droga, il denaro e la vettura sono stati sequestrati, mentre i due uomini – entrambi originari della provincia di Salerno – sono stati arrestati per trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; per loro si sono aperte le porte del carcere napoletano di Poggioreale.