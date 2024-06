video suggerito

Insegnante festeggia la specializzazione e non la dedica al marito, lui minaccia di ucciderla Un 60enne è stato arrestato a Orta di Atella (Caserta): anche davanti ai carabinieri ha minacciato la moglie, "colpevole" di non avergli dedicato la specializzazione.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

La moglie si era appena specializzata come insegnante di sostegno ma, nei vari post sui social con cui lo aveva annunciato e ringraziato chi le era stato vicino, non lo aveva menzionato nemmeno una volta per dedicarglielo. Un comportamento che deve essere parso estremamente offensivo ad un 60enne di Orta di Atella, che ha preso a insultare la donna e a minacciarla di darle fuoco. Storia incredibile che arriva dalla cittadina del Casertano e che si conclude con l'intervento dei carabinieri, che hanno arrestato l'uomo.

È accaduto nel pomeriggio di oggi, 11 giugno, i militari sono arrivati nell'abitazione della coppia, sposata da trent'anni, su richiesta di aiuto partita dalla donna. Lì hanno trovato il marito, ancora fuori di sé, che ha chiesto loro di arrestarlo dicendo che, altrimenti, avrebbe ucciso la moglie. E si può solo immaginare la faccia dei carabinieri quando, ascoltando entrambi, hanno ricostruito il motivo di quella lite così violenta e, soprattutto, delle minacce così gravi: la donna, di professione insegnante, ieri si era specializzata per il sostegno e, come spesso avviene, aveva comunicato questo traguardo sui social, elargendo ringraziamenti; l'uomo, che evidentemente riteneva di essere tra le persone che più l'avevano sostenuta e che quindi si aspettava di venire menzionato, quando si era reso conto che non sarebbe successo aveva letteralmente perso la testa.

Anche davanti ai carabinieri il marito ha ribadito le minacce. Successivamente, presso la stazione di Orta di Atella, la donna ha sporto denuncia e ha aggiunto che, già da tempo, era vittima di ingiurie e violenze psicologiche da parte del coniuge, precisando però che non c'erano state mai aggressioni fisiche.