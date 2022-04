Infermiera e guardia giurata presi a pugni in faccia all’ospedale San Paolo di Napoli La denuncia arriva, via Facebook, dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”, che racconta quasi quotidianamente di episodi di violenza ai danni del personale sanitario in Campania.

A cura di Valerio Papadia

Ancora violenza ai danni del personale sanitario in un ospedale di Napoli: teatro dell'ennesima aggressione – come racconta l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate" – questa volta è l'ospedale San Paolo, a Fuorigrotta, periferia occidentale del capoluogo campano, dove ad essere aggrediti sono stati una infermiera e una guardia giurata in servizio nel nosocomio. Stando a quanto riferisce l'associazione, l'aggressione sarebbe avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 25 aprile. La violenza sarebbe partita da un alterco avuto tra un paziente e la guardia giurata: in poco tempo, dalle parole si è passati ai fatti e il vigilante è stato aggredito a suon di pugni. A farne le spese, poi, anche una infermiera che si è trovata coinvolta, suo malgrado, nella colluttazione e che ha ricevuto un pugno in faccia.

"Si alza il tasso di aggressione a carico delle donne e questo dato ci sconvolge oltremodo, persino nella malavita il codice d’onore prevede l’immunità di donne e bambini… Questi energumeni sono di gran lunga peggio delle varie mafie… Innescano risse all’interno dei nosocomi… Sono il vero e proprio ‘percolato della società'" ha commentato il dottor Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".