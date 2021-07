Infermiera aggredita con un seghetto da falegname all’ospedale San Paolo di Napoli La denuncia arriva dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate”: l’autrice dell’aggressione una donna che pretendeva di essere visitata e che è stata identificata dalla polizia. Fortunatamente, l’infermiera non è stata colpita e ha rimediato soltanto uno spavento. “Chiediamo un incontro al prefetto” ha detto Manuel Ruggiero, presidente dell’associazione.

A cura di Valerio Papadia

L'ennesima aggressione, a Napoli, ai danni di personale sanitario è andata in scena nella tarda serata di ieri, intorno alle 23, all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, periferia occidentale della città, dove una infermiera è stata aggredita con un seghetto da falegname. La denuncia arriva, su Facebook, dall'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate", in prima linea per combattere i continui soprusi subiti da medici e infermieri, che ha raccontato quanto accaduto.

Al Pronto Soccorso, come detto nella serata di ieri, lunedì 26 luglio, al Pronto Soccorso del San Paolo si è presentata una donna che lamentava un malore. Quando l'infermiera al triage le ha spiegato che ci sarebbe stato da aspettare, la donna ha estratto dalla maglietta un seghetto da falegname e ha cercato di colpire l'infermiera, che è riuscita a evitare il seghetto solo grazie alla prontezza di riflessi di un collega, che l'ha tirata a sé. Nel frattempo, le guardie giurate hanno disarmato la donna e la polizia, arrivata sul posto, l'ha identificata, classificandola come paziente psichiatrica e riaffidandola alla famiglia.

"Ci troviamo difronte ad un vero e proprio tentato omicidio premeditato, bisogna fare assolutamente qualcosa, sopratutto bisogna rivedere i protocolli operativi con le forze dell’ordine, bisogna assicurare queste persone alla giustizia, chiediamo un incontro al prefetto!" è il commento del dottor Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate".