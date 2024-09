video suggerito

Incidenti, a Napoli in aumento le persone morte investite: i dati relativi al 2023 Pubblicato il 7° Rapporto annuale sull’incidentalità con il coinvolgimento dei pedoni in Italia stilato da Asaps: a Napoli sono state 389, con 11 decessi, in aumento rispetto all’anno precedente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

È stato pubblicato il 7° Rapporto annuale sull’incidentalità con il coinvolgimento dei pedoni in Italia, relativo all'anno 2023, stilato dall'Associazione sostenitore e amici della polizia stradale (Asaps) in base ai dati Istat, che fa il punto della situazione sugli incidenti che comportano l'investimento di un pedone. In Italia, nel 2023, sono state 18.483 le persone investite, in aumento rispetto ai due anni precedenti; di queste, purtroppo, 485 sono morte.

A Napoli meno incidenti che nelle altre grandi città. Ma sono lievemente aumentati i morti

Gli incidenti che coinvolgono pedoni sono maggiori, ovviamente, nelle grandi città: se Roma guida questa speciale classifica, con 1.959 persone investite nel 2023, Napoli si trova al quinto posto, con 389 persone investite. Nel capoluogo campano, però, nel 2023 si è ravvisato un lieve aumento dei decessi a causa degli investimenti: sono 11 le persone che sono morte, rispetto ai 9 decessi registrati nel 2022. Nel rapporto l'Asaps fornisce anche i dati sull'età delle persone decedute: degli 11 morti a Napoli dopo essere stati investiti nel 2023, dieci avevano più di 65 anni.