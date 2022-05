Incidente tra un tir e un’auto: morto un uomo sull’A16 all’altezza di Grottaminarda Un violento incidente sull’A16 tra un’auto ed un tir all’altezza di Grottaminarda: morto un 59enne. Sempre sull’A16 poco dopo a fuoco anche un autocarro.

Un uomo di 59 anni è morto questa mattina in un violento incidente che ha visto coinvolta la sua automobile ed un autocarro. L'impatto è avvenuto lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa, poco distante dallo svincolo di Grottaminarda, nel territorio di Vallesaccarda. L'impatto è avvenuto al chilometro 99 in direzione di Canosa, attorno alle sei di questa mattina.

L'impatto attorno alle 6 del mattino

Ancora da ricostruire la dinamica dell'impatto: la vittima, un uomo di 59 anni originario di Panni in provincia di Foggia, era alla guida dell'automobile che si è scontrata con l'autocarro. L'autista del mezzo pesante invece non ha subito grosse conseguenze fisiche, a parte lo spavento. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa in attesa dei soccorsi: sul posto anche i vigili del fuoco per rimuovere la vettura, semidistrutta, e mettere in sicurezza il tratto autostradale. Nulla da fare come detto per l'uomo all'interno, morto sul colpo.

Un autocarro in fiamme sempre sull'A16

Sempre sull'A-16, ma in territorio di Monteforte Irpino, un autocarro è andato in fiamme attorno alle 8.20 di stamattina: l'incendio è scoppiato all'altezza del viadotto Acqualonga, tristemente noto per l'incidente nel quale persero la vita quasi 40 persone il 28 luglio 2013, quando un autobus cadde dal viadotto precipitando nel vuoto. L'autocarro, che trasportava legname, è andato a fuoco al chilometro 32,100 dell'autostrada, in direzione di Napoli. Chiusa temporaneamente la corsia interessata, e riaperta solo dopo che le operazioni di messa in sicurezza erano terminate con le fiamme domate dai vigili del fuoco. Nessuna conseguenza per l'autotrasportatore, un uomo originario della provincia di Napoli.