Incidente tra tre auto ad Avellino, una si ribalta: ferita una donna di 59 anni L’incidente si è verificato nella serata di ieri, 25 maggio, sulla Strada Statale 7 Bis: la donna ferita è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente stradale nella serata di ieri, mercoledì 25 maggio, ad Avellino: il bilancio è di una donna di 59 anni ferita. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 21, sulla Strada Statale 7 Bis – denominata Variante – si sono scontrate tre automobili: in seguito all'impatto – la cui dinamica è ancora in corso di accertamento – una delle vetture si è ribaltata. A bordo di quest'ultima automobile c'era la 59enne, originaria di Montemarano: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono arrivati anche i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per estrarre la donna dall'abitacolo. La 59enne è stato così tirata fuori dall'auto ribaltata e affidata ai sanitari, che l'hanno trasportata all'ospedale Moscati per le cure del caso. I veicoli coinvolti sono stati messi in sicurezza dai pompieri, mentre le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.

