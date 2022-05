“Ho mal di pancia”, bimba di 3 anni ingoia una pila: salvata al Pronto Soccorso di Avellino La bambina aveva forti dolori addominali. In ospedale hanno scoperto che aveva una pila a bottone nello stomaco. Operata d’urgenza al Moscati, è salva.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Mamma, ho mal di pancia". I genitori si allarmano e portano la figlia di 3 anni al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino e qui scoprono che la bimba ha accidentalmente ingoiato una pila a bottone, una batteria che somiglia ad un piccolo disco di metallo, ma che può essere molto pericolosa quando ingerita, a causa delle sostanze tossiche presenti all'interno. L'episodio è accaduto nella serata di lunedì scorso ad una famiglia di Solofra.

Salvata dai medici del Pronto Soccorso del Moscati

La bambina di 3 anni, infatti, lamentava forti dolori addominali. I genitori hanno subito portato la piccola al Pronto Soccorso pediatrico dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino del capoluogo irpino, dove i medici sono prontamente intervenuti salvandole la vita. Gli esami diagnostici hanno evidenziato la presenza del corpo estraneo nella cavità gastrica.

Immediatamente la piccola è stata trasferita in sala operatoria, dove il gastroenterologo Vittorio Ormanno, coadiuvato dall’anestesista Elena Pepe, ha rimosso la pila. L’intervento, eseguito in maniera mininvasiva attraverso il cavo orale e con blanda sedazione, è perfettamente riuscito. La tempestività e la professionalità degli operatori sanitari hanno scongiurato il rischio che le sostanze tossiche contenute nella pila potessero provocare danni importanti. La bambina, dopo essere stata tenuta in osservazione nell’Unità operativa di Pediatria, questa mattina è stata dimessa in buone condizioni di salute.