Incidente tra trattore e camion nel Salernitano, Massimo Baragiano muore a 49 anni L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a Buccino: Massimo Baragiano era alla guida del suo trattore, che si è scontrato con un mezzo pesante.

A cura di Valerio Papadia

La vittima, Massimo Baragiano

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio, a Buccino, nella provincia di Salerno: nello scontro tra un trattore e un camion ha perso la vita Massimo Baragiano, un uomo del posto di 49 anni. Stando a quanto si apprende, l'incidente è avvenuto sulla Strada Regionale 407, all'interno di una galleria: il trattore che Massimo Baragiano stava guidando si è scontrato, per cause che sono ancora in corso di accertamento, con un camion; nonostante i soccorsi siano giunti tempestivamente sul posto, per il 49enne non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Oltre ai sanitari del 118, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Eboli, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente – che come detto è ancora poco chiara – e per individuare eventuali responsabilità nello scontro.

Il cordoglio per la morte di Massimo Baragiano

La vittima era originaria proprio di Buccino, piccola cittadina del Salernitano nella quale si è verificato il tragico incidente. Quando la notizia della morte di Massimo Baragiano si è diffusa, tanti sono stati i messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello del sindaco di Buccino, Pasquale Freda, che ha scritto: Un terribile incidente ha causato la morte di una giovane vita. Un grande dolore personale e per l'intera comunità buccinese. Che la terra ti sia lieve, Massimo".