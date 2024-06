video suggerito

Incidente tra scooter a Torre Annunziata: morto 26enne, gravi due giovani Due giovani, di 20 e 23 anni, sono ricoverati in gravi condizioni all'Ospedale del Mare dopo un incidente nel Napoletano in cui ha perso la vita un 26enne.

A cura di Nico Falco

Un ragazzo di 26 anni morto, due giovani di 20 e 23 anni ricoverati in prognosi riservata: è il bilancio del drammatico incidente avvenuto nel corso della notte a Torre Annunziata, in provincia di Napoli; secondo una prima ricostruzione le vittime viaggiavano in sella a due scooter che, per motivi che restano da accertare, si sarebbero scontrati. Le indagini sono affidate al commissariato locale della Polizia di Stato, gli agenti hanno effettuato i rilievi nella notte per accertare la dinamica.

Lo schianto in via Caracciolo, nella zona a ridosso del porto. I tre, soccorsi in condizioni molto gravi, sono stati trasportati d'urgenza dal 118 all'ospedale "San Leonardo" di Castellammare di Stabia, dove il 26enne è però deceduto. Gli altri due giovani, dopo una prima stabilizzazione nella struttura stabiese, vista la gravità delle ferite riportate sono stati trasferiti nell' "Ospedale del Mare" di Ponticelli, a Napoli, dove sono stati ricoverati in prognosi riservata.

Sulla vicenda la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo; è stato disposto il sequestro della salma del 26enne, in previsione dell'autopsia. Sul caso è intervenuto con una nota Corrado Cuccurullo, candidato sindaco del centrosinistra (il ballottaggio con Carmine Alfano ci sarà domenica 23 e lunedì 24 giugno):

Mi stringo unitamente alla mia coalizione, al dolore che ha sconvolto i familiari dei giovani coinvolti nel tragico incidente stradale della scorsa notte, che colpisce la nostra intera comunità. Nel rispetto di questo profondo dolore è annullata la manifestazione di chiusura della nostra campagna elettorale, prevista per oggi alle 20:30 in villa comunale.