Incidente tra Napoli e Pozzuoli, auto si ribalta: salvi tre giovani, estratti dalle lamiere Un’auto con tre giovani si è ribaltata su via Provinciale San Gennaro, tra Pozzuoli e Napoli; i primi soccorsi da un agente della Municipale fuori servizio.

A cura di Nico Falco

Tre giovani sono rimasti lievemente feriti in un incidente nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, su via Provinciale San Gennaro, la strada che da Pozzuoli conduce al quartiere napoletano di Bagnoli, nel tratto che ricade ancora nel territorio di Napoli; il veicolo, per cause da accertare, si è ribaltato ed è rimasto al centro della carreggiata. I primi soccorsi da un sottufficiale della Polizia Municipale dell'Unità Operativa di Fuorigrotta, libero dal servizio, che in attesa dell'ambulanza ha tirato fuori i tre dall'abitacolo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17. L'automobile, probabilmente a causa delle condizioni del manto stradale e della velocità, ha perso aderenza con l'asfalto e si è capovolta, rimanendo su un fianco al centro della carreggiata. L'agente ha allertato i soccorsi e i colleghi e ha estratto i tre dall'abitacolo, contusi e spaventati ma in buone condizioni di salute; due di loro sono stati medicati sul posto dal 118 mentre il terzo, che era seduto dietro, è stato accompagnato al Pronto Soccorso per i controlli del caso e dimesso poco dopo con prognosi di 7 giorni per escoriazioni non gravi.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Unità Operativa di Fuorigrotta (coordinata dal maggiore Alfredo Marraffino) che si è occupata dei rilievi, col supporto di una seconda pattuglia della Polizia Locale di Pozzuoli. Per il ripristino della carreggiata è arrivata una pattuglia dei Vigili del Fuoco.