video suggerito

Incidente tra moto e quattro auto a Castellammare: grave un turista tedesco L’uomo, di nazionalità tedesca, era alla guida di una motocicletta di grossa cilindrata. Soccorso in gravi condizioni, è stato portato in ospedale a Napoli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Grave incidente stradale oggi, lunedì 26 maggio, sulla Strada Statale Sorrentina, nella provincia di Napoli: una motocicletta e quattro automobili si sono scontrate per cause che sono ancora in corso di accertamento. L'incidente si è verificato nel pomeriggio odierno a Castellammare di Stabia: stando a una prima ricostruzione i veicoli, che procedevano in direzioni opposte, si sono scontrati poco prima dei lidi di Pozzano. Ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta, di grossa cilindrata: si tratta di un turista tedesco, le cui condizioni di salute sono apparse subito gravi. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale del Mare di Napoli.

Sul luogo del grave incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto è ancora incerta; le indagini dei poliziotti mirano anche a individuare eventuali responsabilità nell'incidente. Non si conoscono le condizioni di salute degli occupanti delle quattro automobili coinvolte nello scontro, che ad ogni modo non dovrebbero aver riportato gravi conseguenze.