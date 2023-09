Incidente tra moto e auto a Frattamaggiore: Antonio Iovine muore a 21 anni Lo scontro nella serata di ieri, 12 settembre: il 21enne si trovava in sella alla moto e per lui non c’è stato nulla da fare; ferito l’amico che si trovava con lui.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Drammatico incidente stradale nella serata di ieri, martedì 12 settembre, a Frattamaggiore, nella provincia di Napoli: violento impatto tra una motocicletta e un'automobile. Nello scontro, purtroppo, ha perso la vita Antonio Iovine, 21 anni, che si trovava in sella al mezzo a due ruote.

L'incidente si è verificato intorno alle ore 22 tra via Mazzini e via Ferro: la moto sul quale Antonio Iovine si trovava insieme a un amico si è scontrata, per cause che sono ancora in corso di accertamento, con un'auto, un'Alfa Romeo Giulia. Il giovane è stato sbalzato dalla sella e ha impattato violentemente l'asfalto: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che nonostante i tentativi di rianimarlo, non hanno potuto fare altro che constate il decesso del 21enne.

Ferito l'amico che si trovava in moto con Antonio Iovine

In sella alla motocicletta, come detto, oltre Antonio Iovine c'era anche un amico: anche lui è stato soccorso dai sanitari e trasportato all'ospedale del Mare di Napoli; non sono note le sue condizioni di salute. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione l'esatta dinamica di quanto accaduto.