Incidente tra due bus in Irpinia: autista in rianimazione, operato anche un minorenne

A cura di Giuseppe Cozzolino

Uno dei due autisti coinvolti nell'incidente sulla Provinciale 91 in Irpinia è in rianimazione, mentre uno degli studenti feriti è stato operato per le ferite subite. Gli altri feriti se la caveranno con prognosi di minore entità. Questo il bilancio a 24 ore dall'incidente avvenuto nella mattina di ieri, lunedì 27 maggio, nel territorio di Andretta, in Irpinia, dove per cause ancora da chiarire si sono tamponati due autobus pieni per lo più di studenti, con un bilancio di cinque feriti di cui i due autisti e tre studenti. Impatto che è avvenuto attorno alle 7.30 di ieri mattina.

Uno dei due bus era diretto a Calitri, l'altro a Sant'Angelo dei Lombardi: lo studente ricoverato ed operato nel reparto di ortopedia, era rimasto incastrato tra i sedili dopo l'impatto. L'autista di uno dei bus, originario di Bisaccia, è invece in rianimazione: operato per lesioni interne subite nell'impatto, è attualmente ricoverato al Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Gli altri feriti sono stati portati tra gli ospedali San Giuseppe Moscati di Avellino, il Gabriele Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi e lo stesso nosocomio arianese. I due veicoli sono stati poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco dopo l'impatto: sulla vicenda indagano i carabinieri.

"Il nostro pensiero va in particolare a coloro che sono rimasti feriti, tra cui un autista della nostra azienda, e alle loro famiglie", ha commentato Anthony Acconcia, amministratore unico di Air Campania, "seguiamo con apprensione il loro stato di salute e siamo costantemente aggiornati sulle loro condizioni. La società sta collaborando con le autorità competenti per chiarire la dinamica dell'incidente. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro personale", ha proseguito Acconcia è sempre stata e continuerà ad essere la nostra priorità assoluta. Ringrazio i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale medico che sono intervenuti con prontezza e professionalità".