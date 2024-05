Incidente tra due autobus pieni di studenti in provincia di Avellino: cinque feriti Incidente tra due autobus di studenti nell’Avellinese, carabinieri sul posto. Cinque i feriti, tra cui i due autisti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente questa mattina tra due autobus con studenti a bordo in provincia di Avellino: cinque i feriti, tra cui i due autisti. La vicenda è accaduta sulla Strada Provinciale 91, all'altezza del comune di Andretta. Sul posto sono giunti i carabinieri della vicina compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi per i rilievi e le indagini del caso: ancora da ricostruire le cause e l'esatta dinamica dell'incidente. I cinque feriti sono stati soccorsi dal personale medico-sanitario arrivato a bordo delle ambulanze del 118 e poi smistati tra gli ospedali della zona, tra il San Giuseppe Moscati di Avellino, il Presidio Ospedaliero Gabriele Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi e il Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino.

Sul posto dopo l'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Bisaccia: i due autobus erano diretti uno a Calitri e l'altro a Sant'Angelo dei Lombardi. L'impatto tra i due veicoli è avvenuto attorno alle 7.30 di questa mattina, ma sull'esatta dinamica e sulle cause del tutto non c'è ancora piena chiarezza. I due autobus si sono tamponati violentemente in strada: tra i cinque feriti, di cui due di questi sono gli autisti e altri tre gli studenti, c'è anche uno di questi ultimi che è rimasto incastrato nel posto in cui si trovava ed è stato liberato dai pompieri prima di essere affidato alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto poco dopo l'incidente. I due veicoli sono stati poi messi in sicurezza dai vigili del fuoco. Le indagini sull'incidente sono state poi affidate ai carabinieri, intervenuti sul posto dalle stazioni di Aquilonia, Andretta e Sant'Andrea Di Conza.