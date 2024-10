video suggerito

Incidente tra due auto, una si ribalta: due feriti in provincia di Avellino L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri a Mercogliano, nella provincia di Avellino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rocambolesco incidente stradale nella serata di ieri, domenica 20 ottobre, a Mercogliano, nella provincia di Avellino. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate in via Loreto; dopo il violento scontro, una delle due vetture si è ribaltata, finendo al centro della carreggiata.

Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che si sono adoperati per soccorrere le due persone a bordo delle automobili, rimaste ferite, che sono state poi affidate ai sanitari del 118 e trasportate all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino per essere sottoposti alle cure mediche del caso.

I vigili del fuoco hanno provveduto anche a mettere in sicurezza le due automobili coinvolte nell'incidente, mentre i carabinieri della stazione di Montefredane, sopraggiunti anch'essi sul luogo, hanno effettuati tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.