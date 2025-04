Incidente tra due auto: una finisce nella vetrata di un bar e travolge due clienti

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incidente tra due automobili, con una delle due che ha finito per travolgere anche due clienti di un bar: è il bilancio dell'incidente avvenuto sulla Strada Statale 7 bis Ofantina, nel territorio di Nusco, in Irpinia. L'incidente ha coinvolto le due automobili e anche i malcapitati che si trovavano all'esterno del bar "da Rosa", nell'area di sosta della statale. Sul posto sono giunti i carabinieri di Nusco e Paternopoli per gli accertamenti del caso.

Ancora da ricostruire la causa dell'incidente: secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, i due veicoli procedevano nella stessa direzione di marcia, quando sono entrati in collisione laterale, per cause ancora in corso di accertamento. A quel punto, a causa dell'urto uno dei veicoli ha impattato prima contro un guardrail, poi ha terminato la sua corsa contro la vetrata del bar "da Rosa", situato sulla corsia opposta, investendo anche due clienti presenti all'esterno del locale. Tutte le quattro persone coinvolte sono state portate in ospedale: i due automobilisti alla guida e le due persone che si trovavano al bar. I sanitari del 118 li hanno portati presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino dove si trovano al momento tutti ricoverati: le loro condizioni, comunque, non sarebbero gravi e non sarebbero in pericolo di vita. Carabinieri ora chiamati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e ad accertare le responsabilità del tutto. Si cerca di capire anche se eventuali telecamere presenti nell'area di sosta possano aver ripreso elementi utili alle indagini, in attesa di sentire le versioni delle persone coinvolte.