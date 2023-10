Incidente tra due auto sull’Asse Mediano a Marcianise: morto un uomo, due feriti Lo scontro, che ha coinvolto due auto, nella serata di ieri, martedì 3 ottobre: uno dei due veicoli si è ribaltato, finendo fuori strada. Il bilancio è di un morto e due feriti.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Grave incidente nella serata di ieri, martedì 3 ottobre, sull'Asse Mediano, nel territorio di Marcianise, in provincia di Caserta: nello scontro, che ha coinvolto due automobili, è purtroppo deceduto un uomo, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Da una prima ricostruzione, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'Audi e una Renault Scenic si sono scontrate: quest'ultima vettura, dopo l'impatto, si è ribaltata, finendo fuori strada, mentre l'Audi ha terminato la sua corsa contro il guardrail.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per un uomo – le cui generalità non sono ancora state rese note – non c'è stato nulla da fare: è deceduto subito dopo l'incidente; altre due persone, come detto, sono rimaste ferite nello scontro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità.