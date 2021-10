Incidente tra due auto a Monteforte Irpino: vettura si capovolge per l’impatto, due feriti Incidente stradale tra due automobili a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino: una delle due vetture si è ribaltata su sé stessa in seguito all’impatto avvenuto su via Nazionale, già nota per diversi incidenti spesso dovuti all’alta velocità in un tratto nel quale oltre a carreggiate molto strette vige anche il divieto di sorpasso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Le immagini dell’incidente [Foto da Ottopagine.it]

Incidente stradale a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino: due automobili si sono scontrate lungo via Nazionale, in pieno centro. Feriti i due occupanti delle vetture e tanta paura per i passanti. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell'incidente: al momento, l'unica certezza è che l'impatto sia avvenuto ad una velocità tale che una delle due vetture si è ribaltata su sé stessa. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale ed i vigili del fuoco del comando provinciale irpino che hanno estratto i due feriti dalle lamiere, consegnandoli ai sanitari del 118. Per fortuna nessuno dei due è apparso in gravi condizioni ma sono stati entrambi affidati alle cure mediche dei sanitari del pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sul posto subito dopo l'impatto sono giunti i carabinieri di Monteforte Irpino, il cui comando si trova a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente. Non è il primo caso di incidenti che avvengono proprio in quel tratto di strada, a pochi metri dal Centro Commerciale Montedoro: la strada infatti è caratterizzata da una carreggiata ristretta e divisa da una striscia continua che vieta i sorpassi per diversi chilometri. E molto spesso capita che gli automobilisti violino questa segnaletica, lanciandosi in manovre azzardate, soprattutto in presenza di autobus che transitano lungo la stessa strada. Non a caso i residenti hanno lamentato più volte che questo, unito al fatto che la strada è per lo più rettilinea e senza particolari curve, comporta diversi pericoli anche per i pedoni, costretti ad attraversare di fatto in maniera frettolosa e temendo il sopraggiungere di automobili ad alta velocità, nonostante nel centro abitato il limite sia di 50 chilometri orari.