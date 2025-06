video suggerito

Incidente tra due auto a Marcianise, una si ribalta e finisce in bilico contro una ringhiera: un ferito L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi: sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto il ferito dalle lamiere della propria automobile. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Grave e rocambolesco incidente stradale quello che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno, a Marcianise, nella provincia di Caserta. Nella fattispecie, per cause ancora in corso di accertamento, due automobili si sono scontrate violentemente sulla Strada Provinciale 109 via della Repubblica intorno alle 19.45; dopo il violento impatto, una delle due automobili si è ribaltata su un fianco, rimanendo in bilico sulla ringhiera del cancello di un edificio della zona.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, nella fattispecie una squadra provenienti dal distaccamento di Marcianise; i vigili del fuoco si sono adoperati per liberare un uomo rimasto incastrato tra le lamiere della propria vettura dopo lo scontro. L'uomo, che è rimasto ferito, una volta estratto dall'abitacolo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo intervenuti sul posto; non si conoscono le sue condizioni di salute.

Dopo aver prestato soccorso all'automobilista, i vigili del fuoco si sono adoperati per rimuovere i due veicoli coinvolti nell'incidente e per liberare la sede stradale dai detriti, al fine di ripristinare la normale circolazione automobilistica sulla SP 109.