Incidente tra auto e scooter, 15enne in gravi condizioni: è in coma al Cardarelli Un 15enne è finito in coma dopo un violento incidente a bordo del suo scooter: illeso l’altro 15enne che era con lui. L’impatto è avvenuto contro un’automobile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Violento incidente a Pimonte, vicino Castellammare di Stabia: protagonisti un giovane di soli 15 anni a bordo del proprio scooter ed un automobilista. L'impatto è stato particolarmente violento, con il ragazzino finito al Cardarelli di Napoli, dove si trova in coma: le sue condizioni sono gravi, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi ed è considerato ancora in pericolo di vita.

La vicenda è accaduta in via Pendino, a Pimonte: lo scooter con a bordo due 15enni si è scontrato improvvisamente con un'automobile che arrivava dal senso opposto. L'impatto è stato violentissimo: entrambi i 15enni sono stati sbalzati dal veicolo e sono finiti a terra. Ad avere la peggio è stato il giovane alla guida: gravissime le ferite alla testa. Portato in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, e si trova attualmente in coma. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, il 15enne è ancora in pericolo di vita. Ferito in maniera lieve l'altro giovane che era sullo scooter assieme a lui, illeso invece il conducente dell'automobile.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri: spetterà a loro chiarire l'esatta dinamica dell'incidente, e soprattutto cosa abbia causato l'impatto, se l'imprudenza di uno dei due alla guida, se l'alta velocità o altro ancora. Al momento nessuna pista è esclusa: fondamentali saranno anche le testimonianze del conducente dell'automobile e dell'altro quindicenne a bordo dello scooter, che potranno aiutare gli inquirenti a ricostruire con esattezza la vicenda. Si cercano anche eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.