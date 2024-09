video suggerito

Incidente tra auto e moto in Irpinia: muore un 31enne, ferita una 47enne Incidente sulla Statale 303 all'altezza di Guardia Lombardi: muore un 31enne su una motocicletta, ferita una 47enne alla guida dell'automobile.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente mortale a Guardia Lombardi, in provincia di Avellino: un motociclista di 31 anni è morto dopo l'impatto contro un'automobile guidata da una donna di 47 anni, finita in ospedale a sua volta. Ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: indagano sulla vicenda i carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi.

Stando alle primissime ricostruzioni, l'impatto è avvenuto lungo la strada statale 303, al bivio Valle Ufita: qui moto e auto si sarebbero scontrate frontalmente. Ad avere la peggio è stato il 31enne alla guida della motocicletta, che ha riportato traumi gravissimi ed è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi. La donna alla guida, 47 anni, è stata portata invece all'Ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dove si trova ricoverata ma non in pericolo di vita: le sue condizioni sono considerate buone. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Sant'Angelo dei Lombardi accorsi sul posto dopo l'impatto.