Incidente tra auto e bus a Buccino: morti marito e moglie di Pomigliano d’Arco

Due morti ed altrettanti feriti nell'incidente tra un autobus ed un'automobile lungo il raccordo Potenza-Sicignano all'altezza di Buccino, nel Salernitano. A perdere la vita una coppia di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, 74 anni lui e 69 lei. Ancora da accertare l'esatta dinamica dell'incidente: le due vetture si sono scontrate in un tratto dove vige il doppio senso di marcia, a poca distanza dall'uscita di Buccino.

L'impatto è avvenuto poco dopo le 19, all'altezza dell'ingresso nella galleria di Buccino: l'automobile sulla quale viaggiavano marito e meglio in direzione di Salerno,una Toyota C-HR Hybrid rossa, si è scontrata contro l'autobus di linea 301 a due piani che viaggiava invece in direzione della Basilicata, il cui confine era a soli tre chilometri dal luogo dell'impatto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli, il personale medico-sanitario del 118 e le forze dell'ordine, assieme al magistrato di turno incaricato di aprire un fascicolo ed il personale dell'Anas, che ha provvisoriamente chiuso il traffico per consentire i soccorsi prima e i rilievi subito dopo.

Il traffico è andato rapidamente in tilt: diversi automobilisti hanno segnalato code anche di tre ore lungo il raccordo Potenza-Sicignano, mentre il traffico è stato deviato verso Vietri di Potenza prima e verso Tito dopo. Solo poco dopo la mezzanotte, a cinque ore dall'incidente, il tratto autostradale è stato riaperto. I corpi delle due vittime sono stati trasferiti all’obitorio dell’Ospedale di Polla: il magistrato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno deciderà nelle prossime ore se disporre l'autopsia.