Incidente sull'autostrada A2 a Battipaglia: 2 feriti gravi, 4 auto coinvolte Due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto sulla rampa dello svincolo per Battipaglia (Salerno) della A2; nello schianto coinvolti quattro veicoli.

A cura di Nico Falco

È di due feriti gravi il bilancio dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 15 febbraio, sull'autostrada A2, all'altezza dello svincolo autostradale di Battipaglia, in provincia di Salerno, e che ha coinvolto quattro veicoli. Sono sette le persone soccorse, due delle quali hanno riportato numerose fratture e sono state estratte dagli abitacoli dai Vigili del Fuoco. Il tratto interessato è stato riaperto dopo il ripristino della carreggiata e la rimozione dei veicoli incidentati.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 17, per cause che restano da accertare. I veicoli stavano percorrendo la rampa dello svincolo per Battipaglia dell'autostrada A2 del Mediterraneo quando le prime due autovetture si sono scontrate; si sarebbe trattato di un incidente frontale. I conducenti delle altre automobili che erano su quel tratto di strada non sarebbero riusciti a frenare in tempo, andando a sbattere contro i veicoli che erano rimasti fermi al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polizia Stradale; i danni ingenti ad alcuni dei veicoli coinvolti hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i feriti. I poliziotti sono al lavoro per la ricostruzione della dinamica; ascoltati alcuni testimoni e sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate sul tratto di strada dove c'è stato l'incidente.