Incidente sull’A1 a Teano tra auto e carro attrezzi: morti marito e moglie, gravi la figlia e altro conducente Grave incidente sull’autostrada A1, a Teano (Caserta), tra un’automobile e un carro attrezzi: morti marito e moglie, grave la figlia e il conducente del mezzo pesante.

A cura di Nico Falco

Marito e moglie sono deceduti in un grave incidente tra una Peugeot 208 e un carro attrezzi avvenuto intorno alle 15 di oggi, 24 giugno, sull'autostrada A1 all'altezza del territorio di Teano, tra Caianello e Capua, in provincia di Caserta. La figlia della coppia, che era alla guida dell'automobile, è rimasta gravemente ferita. In ospedale anche il conducente dell'altro veicolo. La dinamica resta da ricostruire.

L'incidente è avvenuto poche centinaia di metri prima dell'area di servizio di Teano, sulla corsia in direzione Napoli. Nella Peugeot viaggiava una famiglia composta da padre, madre e figlia, quest'ultima alla guida, mentre nel carro attrezzi c'era solo il conducente. Secondo i primi accertamenti, affidati alla Polizia Stradale di Caserta, il mezzo pesante avrebbe violentemente tamponato l'automobile, riducendola a un cumulo di lamiere e mandandola fuori strada; non è chiaro se l'impatto sia avvenuto durante un tentativo di sorpasso o dopo un improvviso cambio di corsia.

Per estrarre i corpi sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta. La ragazza al volante è rimasta gravemente ferita; niente da fare per i genitori, entrambi deceduti sul colpo. Nello scontro è rimasto ferito anche il conducente del carro attrezzi, anche lui trasportato in ospedale. Gli agenti si sono occupati dei rilievi e hanno ascoltato alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito all'incidente; al vaglio la possibilità che lo schianto sia stato ripreso dalle telecamere dell'autostrada. Lo scontro ha causato ritardi e rallentamenti sul tratto, particolarmente lunghe le operazioni di messa in sicurezza e di ripristino della carreggiata.

(articolo aggiornato alle 18:40 del 24 giugno 2022)