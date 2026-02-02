Incidente sull’Asse Mediano, scooter si scontra con un’auto in panne: grave il conducente del mezzo

L’incidente tra Giugliano e Qualiano: ad avere la peggio è stato l’autista dello scooter, che è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale.

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 2 febbraio, sull'Asse Mediano, lunga strada che mette in collegamento Napoli e il suo hinterland settentrionale, fino alla provincia di Caserta. Per cause che sono ancora in corso di accertamento, tra Giugliano e Qualiano, nella provincia partenopea, uno scooter si è scontrato con un'automobile in panne. Stando a una prima ricostruzione dell'incidente, il conducente dell'automobile si sarebbe fermato a bordo della carreggiata per un guasto alla vettura; lo scooterista, che è sopraggiunto nel frattempo sul posto, non si sarebbe accorto della presenza dell'automobile, tamponandola. Ad avere la peggio è stato il conducente dello scooter, che è stato sbalzato dal mezzo ed è atterrato violentemente sull'asfalto.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito al più vicino ospedale: da quanto si apprende, le condizioni del conducente dello scooter sono gravi. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente e per individuare eventuali responsabilità. Per consentire i soccorsi e l'intervento delle forze dell'ordine, il traffico in direzione Napoli è stato pesantemente rallentato questo pomeriggio.