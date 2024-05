Incidente sull’Asse Mediano, scontro tra due camion: ci sono feriti L’incidente si è verificato intorno alle 9.30 di questa mattina all’altezza di Gricignano, in direzione Napoli: ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Si segnala, purtroppo, ancora un incidente sull'Asse Mediano, asse viario trafficatissimo che attraversa le province di Napoli e Caserta e sul quale spesso si verificano scontri tra veicoli, anche gravi. L'ultimo, ennesimo incidente si è verificato intorno alle 9.30 di questa mattina, mercoledì 22 maggio, all'altezza dello svincolo per Gricignano, nel Casertano, in direzione Napoli: a scontrarsi, in questo caso, sono stati due camion.

Sono ancora poche le informazioni riguardo l'incidente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso diversi feriti. Sul luogo dell'incidente sono giunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi di rito, utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che come detto risulta ancora poco chiara.

L'incidente ha provocato non pochi disagi alla circolazione automobilistica, che risulta fortemente rallentata in direzione del capoluogo campano.