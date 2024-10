video suggerito

Incidente sull’Asse Mediano, coinvolte numerose auto: una si ribalta e finisce nella carreggiata opposta L’incidente si è verificato all’altezza di Frattamaggiore, in direzione Napoli. Coinvolte diverse automobili, una delle quali si è ribaltata, finendo la sua corsa nella carreggiata opposta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Spaventoso e rocambolesco incidente sull'Asse Mediano, lungo asse viario che collega Napoli al suo hinterland settentrionale e alla provincia di Caserta. All'altezza di Frattamaggiore, in direzione del capoluogo campano, per cause ancora in corso di accertamento si è verificato un tamponamento a catena tra diverse automobili; uno di queste, successivamente all'impatto, si è ribaltata, concludendo la sua corsa nella carreggiata opposta; fortunatamente, da quanto si apprende, non ha impattato contro nessun'altra vettura che procedeva nel senso di marcia opposto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che si sono adoperati per soccorrere le persone rimaste ferite nell'impatto; al momento, non si conosce il numero esatto dei feriti, né le loro condizioni di salute. Sul luogo del rocambolesco incidente sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. L'incidente ha provocato non pochi disagi e rallentamenti alla circolazione automobilistica dell'Asse Mediano.