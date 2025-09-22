napoli
video suggerito
video suggerito

Incidente sull’Asse Mediano, coinvolte 4 auto e uno scooter vicino a Le Porte di Napoli

Incidente sull’Asse Mediano, ad Afragola (Napoli); coinvolte quattro auto e uno scooter nei pressi del centro commerciale “Le porte di Napoli”.
Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
L’incidente sull’Asse Mediano ad Afragola, nei pressi di "Le porte di Napoli"
L’incidente sull’Asse Mediano ad Afragola, nei pressi di "Le porte di Napoli"

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, lungo l'Asse Mediano, la strada statale 162, che collega diversi comuni dell'hinterland Nord di Napoli: coinvolte quattro automobili e uno scooter. Lo schianto, i cui motivi sono al momento da ricostruire, è avvenuto nel territorio di Afragola, nei pressi del centro commerciale "Le Porte di Napoli".

Come si vede nelle fotografie scattate da alcuni passanti coi cellulari una delle automobili si è ribaltata ed è rimasta bloccata, sottosopra, al centro della carreggiata; inevitabili le conseguenze sul traffico: sulla strada si sono fermate pesanti code, in attesa dell'intervento dei soccorsi e dei servizi di rimozione dei veicoli coinvolti. Al momento non è chiaro se ci sono dei feriti e, eventualmente, quali siano le loro condizioni.

Incidenti stradali
0 CONDIVISIONI
Immagine
contro
il genocidio
Napoli ferma per Gaza: in migliaia in piazza
Migliaia di persone in piazza Garibaldi tra cori e bandiere della Palestina
Orari e fasce di garanzia di autobus, metro, funicolari e treni a Napoli
Il presidente Sergio Mattarella a Napoli lunedì 22 settembre: il piano traffico
I bimbi di Napoli scioperano per Gaza: “Ai nostri figli abbiamo detto che è importante dare un messaggio”
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views