Incidente sull’Asse Mediano, coinvolte 4 auto e uno scooter vicino a Le Porte di Napoli

L’incidente sull’Asse Mediano ad Afragola, nei pressi di "Le porte di Napoli"

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 22 settembre, lungo l'Asse Mediano, la strada statale 162, che collega diversi comuni dell'hinterland Nord di Napoli: coinvolte quattro automobili e uno scooter. Lo schianto, i cui motivi sono al momento da ricostruire, è avvenuto nel territorio di Afragola, nei pressi del centro commerciale "Le Porte di Napoli".

Come si vede nelle fotografie scattate da alcuni passanti coi cellulari una delle automobili si è ribaltata ed è rimasta bloccata, sottosopra, al centro della carreggiata; inevitabili le conseguenze sul traffico: sulla strada si sono fermate pesanti code, in attesa dell'intervento dei soccorsi e dei servizi di rimozione dei veicoli coinvolti. Al momento non è chiaro se ci sono dei feriti e, eventualmente, quali siano le loro condizioni.