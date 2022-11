Incidente sull’A16 Napoli-Bari: distrutta una Lamborghini Huracan da 200mila euro Incidente sull’A16 Napoli-Canosa: un’automobile sportiva di lusso da 200mila in fiamme e distrutta dal fuoco. Illese le due persone a bordo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’auto distrutta dall’incendio

Incidente sull'A16 Napoli-Canosa, all'altezza di Avellino: bruciati, nel vero senso della parola, oltre 200mila euro. A finire in fumo infatti è stata una Lamborghini Huracán, automobile sportiva di lusso, che è finita prima contro un guardrail è poi è andata a fuoco. Illese le due persone all'interno, un 46enne che era alla guida e la donna che era con lui. Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Stradale della Sottosezione Avellino Ovest, coordinati dall’ispettore Oreste Bruno, e i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino, oltre alle ambulanze del 118 e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia.

Tutto è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, quando i due erano a bordo della propria vettura in direzione di Canosa, all'altezza del chilometro 46 dell'Autostrada A16, tra gli svincoli di Avellino Ovest ed Avellino Est. Improvvisamente, per cause ancora da accertare, l'automobile è andata a finire contro un guardrail e poi è andata in fiamme: i due sono riusciti a scendere dalla vettura appena in tempo e a mettersi in salvo, mentre la loro vettura veniva divorata dal fuoco. I vigili del fuoco di Avellino sono riusciti a spegnere le fiamme, mentre i due a bordo sono stati visitati sul posto dai sanitari del 118 ma non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Chiusa temporaneamente una delle corsie, per permettere le operazioni di spegnimento dell'incendio e per la messa in sicurezza della carreggiata: si è formata in breve tempo una fila di circa un chilometro, ma attorno alle 15 di questo pomeriggio è stata riaperta al traffico veicolare.