Incidente sulla Strada Statale 7 nel Casertano, tir si ribalta: 3 persone intrappolate Il camion trasportava generi alimentari: si è ribaltato sulla strada. Necessaria un’autogrù per rimuovere i veicoli. Le tre persone salvate dai vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento incidente stradale sulla Strada Statale 7, nel Casertano, che da Maddaloni porta verso San Felice a Cancello. Coinvolti un tir e un'auto. Il camion si è ribaltato sulla carreggiata. Tre persone che occupavano i due veicoli sono rimaste intrappolate. Salvate dall'intervento dei vigili del fuoco, che sono riusciti a liberarle dalle lamiere, e soccorsi dal personale sanitario dell'ambulanza del 118, oltre alle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri, attorno alle ore 21,30. Sul posto è intervenuta subito una squadra di Vigili del Fuoco proveniente dalla sede centrale del Comando di Caserta.

Il tir si è ribaltato sulla strada

Quando i pompieri son0 arrivati sul luogo dell'incidente stradale, hanno trovato l'autoarticolato, che trasportava generi alimentari, completamente ribaltato e posto di traverso lungo la strada, che era rimasta per questo bloccata. Nell'incidente era stata coinvolta anche un'altra autovettura. I vigili del fuoco a questo punto si sono adoperati per liberare i tre occupanti dei veicoli: due uomini ed una donna, i quali erano rimasti bloccati all'interno dei rispettivi abitacoli. I pompieri sono riusciti a salvare le tre persone in breve tempo e a consegnarle al personale del 118 che era giunto sul posto, che dopo i primi soccorsi sanitari, ha trasportato le tre persone in ospedale per i successivi accertamenti sanitari.

Necessaria un'autogrù per rimuovere i veicoli

A causa dell'incidente, la Strada Statale 7 è stata interdetta per consentire la rimozione delle vetture coinvolte e liberazione della carreggiata dai detriti dell'incidente. È stato necessario l'intervento di un'autogrù dei vigili del fuoco, in supporto alla squadra, proveniente sempre dalla sede centrale del Comando, per le operazioni di recupero dell'autotreno. La circolazione sulla strada statale è rimasta bloccata per il tempo necessario a consentire le operazioni di recupero e messa in sicurezza.