Incidente sulla Statale nell’Avellinese, morti due ragazzi Due giovani sono morti in un incidente stradale nella notte sulla statale 90, all’altezza di Mirabella Eclano, nell’Avellinese. Indagini sulla dinamica.

A cura di Nico Falco

Due giovani sono morti in un violento incidente avvenuto questa notte sulla strada statale 90 "delle Puglie", in località Calore, nel territorio di Mirabella Eclano, in provincia di Avellino. Lo schianto mortale intorno alle 4:30 di oggi, 21 novembre. Le salme sono state trasportate all'ospedale Rummo di Benevento; probabilmente nei prossimi giorni verrà svolta l'autopsia. Sulla dinamica ci sono accertamenti in corso, sul posto i carabinieri della Compagnia locale, i Vigili del Fuoco e il 118.

Le due vittime viaggiavano su una Volkswagen New Beetle. Secondo la prima ricostruzione, al momento ancora al vaglio degli investigatori, il guidatore avrebbe perso il controllo uscendo di strada; possibile che a causare lo sbandamento sia stata l'alta velocità, ma anche una distrazione del conducente. La vettura, ormai ingovernabile, si è schiantata contro un muretto poco distante dal ponte Caruso. Le richieste di soccorso sono arrivate da alcuni automobilisti di passaggio. Nell'impatto, devastante, i due giovani sono morti sul colpo; già non c'era più nulla da fare quando, poco dopo, sono arrivati i sanitari del 118.

Uno dei giovani è stato identificato, si tratta di un 19enne di Montemiletto; per l'identità dell'altro ragazzo sono ancora in corso accertamenti, si tratterebbe di un ragazzo di pochi anni più grande e residente nello stesso centro dell'Avellinese. Il tratto di strada è stato provvisoriamente chiuso dalla notte per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, sul posto sono intervenuti i tecnici dell'Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della circolazione; il tratto è stato riaperto in mattinata.